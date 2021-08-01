Горняк22: 23 смерти зарегистрировали в Алтайском крае 31 июля. Обновленная статистика COVID-19

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 279 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 88 пациентов, умерло 23 человека.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 62 089 человек. Выздоровели всего 49 024 человек, умерло 3 957 человек, все взрослые.

По состоянию на 31 июля в инфекционных госпиталях лечатся с коронавирусной инфекцией 3 217 человек. Кроме этого, 574 пациента с вирусной пневмонией находятся на лечении в ковидных госпиталях.

В тяжелом состоянии 816 человек, из них к ИВЛ подключено 250.

Кроме того, 54 человека с бессимптомным течением ковида находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 631 пациент с вирусной пневмонией, проходят амбулаторное лечение дома.

Краевой Минздрав развернул 4 670 коек, к кислороду имеют подключение 3 492, с ИВЛ – 335. В резерве 879 мест.

За все время в Алтайском крае выявлено 62 089 заболевших коронавирусом. Из них вирус найден в 15 150 случаях у больных внебольничной пневмонией, 38 579 случаев у заболевших ОРВИ, в 8 360 случаях у «бессимптомников».

В медучреждения Алтайского всего поступило 543 713 комплектов вакцины. На утро 31 июля прививается 484 618 человек. Из них 112 089 человек получили первую прививку. 372 063 человека поставили оба компонента вакины.

Алтайская правда