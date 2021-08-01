Горняк22: Врач отверг возможность заболеть COVID-19 из-за вакцинации

Московский врач развеял миф о заболеваемости коронавирусом после вакцинации.

Главный врач московского ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Денис Проценко в беседе с РБК объяснил, почему считает, что заразиться из-за вакцинации невозможно. По его словам, эти доводы противоречат логике.

«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики», — рассказывает медик.

Как отмечает врач, полностью привитым человек считается через 14 дней после того, как ему поставили второй компонент вакцины. При этом, по его словам, люди склонны «ощущать себя в доспехах» и расслабляться уже после введения первого компонента вакцины, хотя иммунитет в этом случае еще не успел сформироваться.

Алтайская правда