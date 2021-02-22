Горняк22: Мясников прокомментировал вспышку птичьего гриппа у россиян

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что новый вирус птичьего гриппа на данный момент не передается от человека человеку. Специалист прокомментировал новость о выявлении у семи сотрудников птицефабрики на юге России в Telegram-канале.

«Первая мутация — от птиц — человеку. Вторая — от человека человеку, чего, слава богу, пока не произошло, и надеюсь и на этот раз не произойдет», — отметил доктор. По его словам, подобные ситуации уже бывали и не раз.

Мясников обратил внимание на то, что далеко не всегда птичий грипп протекает тяжело — некоторые разновидности вызывают лишь умеренные симптомы.

Он так заметил, что источник — потребление в пищу зараженной птицы, и лишь когда вирус получает возможность распространяться, то это происходит уже воздушно-капельным путем, добавил врач. «Расслабляться нельзя. Инфекции выходят на лидирующие позиции в структуре болезней», — добавил Мясников.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова , что семь сотрудников российской птицефабрики, который расположен в южном регионе страны, впервые в мире были заражены новым штаммом — H5N8. Вспышка была зарегистрирована на предприятии в декабре 2020 года. По словам Поповой, в настоящее время люди чувствуют себя удовлетворительно.

Алтайская правда