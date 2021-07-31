Горняк22: Певицу МакSим снова ввели в медикаментозную кому

МакSим Фото: instagram.com/maksimartist

По словам представителя, артистка все еще слаба, поэтому силы ее организма берегут, погружая на время в искусственный сон

Менеджер артистки Маргарита Соколова рассказала в Instagram, что МакSим (Марину Абросимову) еще полностью не вывели из состояния медикаментозной комы.

«Полностью из медикаментозного сна ее не вывели. Это связано с тяжелым течением болезни, организму нужен отдых и силы . Врачи по показаниям регулируют сон», – объяснила представитель.

По ее словам, врачи оценивают состояние артистки как сложное, но с положительной динамикой.

Ранее стало известно, что врачи привели певицу в чувство и Абросимова начала контактировать с медиками. Доктора проверяли способность организма существовать без поддержки сложной аппаратуры.

Напомним, что МакSим попала в больницу в начале июня. Врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. Почти все это время певица провела в медикаментозной коме, подключенная к ИВЛ.

Ранее стало известно, что певица МакSим пришла в сознание после комы и общается жестами. По словам менеджера, певица смогла сделать самостоятельный вдох, но пока остается на вспомогательной вентиляции легких.

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