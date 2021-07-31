Горняк22: Мишустин выделил «бедному» Алтайскому краю транш в 1 млрд рублей

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

Всего в федеральном бюджете регионам выделят 100 млрд рублей, которые будут уходить траншами. Первый из них уже получен

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение выделить Алтайскому краю 1 млрд рублей на «укрепление стабильности бюджетных систем», сообщает «Банкфакс». На что именно в регионе направят эти средства, в краевом минфине не уточнили.

Всего поддержку окажут 55 регионам, которые получат в этом году 50 млрд рублей. В основном транши составили по 500 млн и по 1 млрд рублей.

По словам главы правительства, эти средства помогут регионам выполнить обязательства перед людьми, а также реализовать социально значимые проекты. Однако эти транши – лишь часть по обеспечению финансовой стабильности регионов.

Ранее сообщалось, что Мишустин выделил 1 млрд на дороги в Алтайском крае.

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