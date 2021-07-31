Горняк22: В Алтайском крае полиция разыскивает опасного преступника

Владимир Ковалев Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Сейчас мужчина скрывается от полиции. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов попросили помощи в поиске злоумышленника

Алтайская полиция ведет розыск 25-летнего жителя села Сычевка Смоленского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Известно, что 12 июля он совершил особо тяжкое преступление.

Сотрудники полиции просят жителей региона помочь в поиске мужчины и позвонить правоохранителям, если появится информация о его местонахождении.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ищут преступника, который передвигается на синем мотоцикле.

ТОЛК