Горняк22: В магазинах возник дефицит курятины после пожара на «Алтайском бройлере»

"Алтайский бройлер" Фото: Толк

Многие покупатели в Алтайском крае опасаются, что ретейлеры будут размораживать курицу и продавать ее под видом охлажденной

Жители Алтайского края пожаловались, что в магазинах заканчивается охлажденное куриное мясо. Такую ситуацию они связывают с недавним пожаром на заводе «Алтайский бройлер» в Бийске. Об этом сообщает «Катунь 24».

В продовольственных магазинах отмечали, что ко второй половине дня курятину раскупают под ноль. Потребители также рассказали, что не могут найти на прилавках курицу этого производителя.

В свою очередь, на заводе пообещали восстановить производство курятины к осени этого года.

«В результате пожара на заводе по убою и переработке мяса птицы выпуск готовой продукции временно приостановлен. Для хранения готовой продукции в настоящий момент наши специалисты занимаются подготовительными работами по строительству временного склада», – объяснил руководитель филиала «Алтайский бройлер» Румиль Зинюров.

По его словам, сейчас на предприятии закончен демонтаж поврежденных металлоконструкций, специалисты приступили к обследованию поврежденных цехов.

Напомним, 3 июля в Бийске загорелись помещения предприятия «Алтайский бройлер». Сейчас на месте пожарища ведутся работы по демонтажу и утилизации продукции, которая в момент пожара хранилась на складе и в холодильниках. Предприятие остановило работу.

ТОЛК