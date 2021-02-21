Горняк22: Алтайский фельдшер рассказала о самом популярном у жителей села вопросе

Фото Андрей КАСПРИШИН

У Ирины Саларевой в воскресенье профессиональный праздник – День фельдшера. Отмечать особо некогда – молодой специалист в Павловском районе нарасхват.

– Наша Ирина Владимировна как свет в оконце, – говорит пенсионерка, жительница Боровиково Вера Шишкина. – С мужем заболели коронавирусом по осени, так она нам и лекарства носила, и добрым словом подбадривала. Хорошо, когда медики такие заботливые. Скорее хочется поправиться.

В селе 270 человек, а когда-то было в три раза больше. Школу закрыли, учеников возят двумя автобусами в Павловск. В селе работает клуб. В прошлом году для детей и взрослых настоящим праздником стало появление нового фельдшерско-акушерского пункта. Он открыт два раза в неделю. Прием ведет фельдшер Ирина Саларева. Медик рассказывает:

– Пациентов много, без работы не сижу. Опыт небольшой – четыре года, тем не менее в колею давно вошла. Рада, что могу помочь. Вопросов у жителей всегда много. Самый популярный на сегодня: стоит ли прививаться от COVID-19? Объясняю, в чем плюсы, что нужно сделать перед походом в процедурный кабинет и так далее.

Ирина Саларева родилась и выросла в Мамонтовском районе. Она, как и две ее двоюродные сестры, отучилась в Родинском медицинском колледже. Устроилась в Павловскую ЦРБ фельдшером скорой помощи плюс в ФАП в Боровиково.

– Мечтаю получить высшее медицинское образование, но тогда нужно ехать в Барнаул и учиться очно. Пока приняла решение поработать в районе, – продолжает собеседница.

Кстати, она попала в программу «Сельский фельдшер», которая реализуется на Алтае с 2014 года. В ней задействовано 239 человек. В чем суть? Каждому специалисту, уехавшему в район, выделяется единовременная денежная выплата – 500 тысяч рублей. Если работать приходится в удаленных и труднодоступных территориях, то дают 750 тысяч. Ирина Саларева средства решила вложить в покупку жилья. Пока она живет в квартире, которую предоставила Павловская ЦРБ. Главный врач Олег Агеев говорит:

– Всего в нашем районе семь фельдшеров трудится в рамках этой программы. Стараемся создать максимально комфортные условия. Специалистами мы довольны. В любой момент консультацию по телефону им готовы оказать старшие коллеги.

Кстати, в крае в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году выделили квоту на трудоустройство 34 средних медработников. Сегодня их готовы принять практически во всех районах и городах региона с населением до 50 тысяч человек.

Павловский район

Алтайская правда