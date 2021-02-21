Горняк22: 12 инфицированных COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки подтвержден еще 151 случай коронавирусной инфекции. Как сообщили 20 февраля в оперштабе региона, излечились 137 пациентов. Скончались 12 инфицированных. У девяти из них COVID-19 стал непосредственной причиной смерти.

Лечатся в госпиталях 1 тыс. 533 человек с ковидом и 570 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из этого числа 362 – тяжелобольные пациенты. К аппаратам ИВЛ подключены 97 больных.

Общее количество случаев инфекции с начала пандемии достигло 42 407. Выздоровели 37 890 человек, умерли 2 234 пациентов (от коронавирусной инфекции – 1 425).

Новые случаи коронавируса за сутки:

Барнаул — 41,

Бийск — 14,

Рубцовск — 8,

Бийский район — 5,

Заринск — 4,

Камень-на-Оби — 4,

Яровое — 4,

Кытмановский район — 4,

Михайловский район — 4,

Поспелихинский район — 4,

Третьяковский район — 4,

Новоалтайск — 3,

Локтевский район — 3,

Немецкий национальный район — 3,

Первомайский район — 3,

Ребрихинский район — 3,

Родинский район — 3,

Шелаболихинский район — 3,

Славгород — 2,

Благовещенский район — 2,

Волчихинский район — 2,

Косихинский район — 2,

Крутихинский район — 2,

Петропавловский район — 2,

Рубцовский район — 2,

Солтонский район — 2,

Целинный район — 2,

Шипуновский район — 2,

Алейск -1,

Алейский район — 1,

Егорьевский район — 1,

Завьяловский район — 1,

Залесовский район — 1,

Заринский район — 1,

Зональный район — 1,

Краснощековский район — 1,

Кулундинский район — 1,

Советский район — 1,

Табунский район — 1,

Тогульский район — 1,

Топчихинский район — 1,

Троицкий район — 1.

Алтайская правда