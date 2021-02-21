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Коронавирус

Горняк22: 12 инфицированных COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

В Алтайском крае за сутки подтвержден еще 151 случай коронавирусной инфекции. Как сообщили 20 февраля в оперштабе региона, излечились 137 пациентов. Скончались 12 инфицированных. У девяти из них COVID-19 стал непосредственной причиной смерти.

Лечатся в госпиталях 1 тыс. 533 человек с ковидом и 570 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из этого числа 362 – тяжелобольные пациенты. К аппаратам ИВЛ подключены 97 больных.

Общее количество случаев инфекции с начала пандемии достигло 42 407. Выздоровели 37 890 человек, умерли 2 234 пациентов (от коронавирусной инфекции – 1 425).

Новые случаи коронавируса за сутки:

  • Барнаул — 41,
  • Бийск — 14,
  • Рубцовск — 8,
  • Бийский район — 5,
  • Заринск — 4,
  • Камень-на-Оби — 4,
  • Яровое — 4,
  • Кытмановский район — 4,
  • Михайловский район — 4,
  • Поспелихинский район — 4,
  • Третьяковский район — 4,
  • Новоалтайск — 3,
  • Локтевский район — 3,
  • Немецкий национальный район — 3,
  • Первомайский район — 3,
  • Ребрихинский район — 3,
  • Родинский район — 3,
  • Шелаболихинский район — 3,
  • Славгород — 2,
  • Благовещенский район — 2,
  • Волчихинский район — 2,
  • Косихинский район — 2,
  • Крутихинский район — 2,
  • Петропавловский район — 2,
  • Рубцовский район — 2,
  • Солтонский район — 2,
  • Целинный район — 2,
  • Шипуновский район — 2,
  • Алейск -1,
  • Алейский район — 1,
  • Егорьевский район — 1,
  • Завьяловский район — 1,
  • Залесовский район — 1,
  • Заринский район — 1,
  • Зональный район — 1,
  • Краснощековский район — 1,
  • Кулундинский район — 1,
  • Советский район — 1,
  • Табунский район — 1,
  • Тогульский район — 1,
  • Топчихинский район — 1,
  • Троицкий район — 1.

Алтайская правда

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