Горняк22: 12 инфицированных COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки подтвержден еще 151 случай коронавирусной инфекции. Как сообщили 20 февраля в оперштабе региона, излечились 137 пациентов. Скончались 12 инфицированных. У девяти из них COVID-19 стал непосредственной причиной смерти.
Лечатся в госпиталях 1 тыс. 533 человек с ковидом и 570 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из этого числа 362 – тяжелобольные пациенты. К аппаратам ИВЛ подключены 97 больных.
Общее количество случаев инфекции с начала пандемии достигло 42 407. Выздоровели 37 890 человек, умерли 2 234 пациентов (от коронавирусной инфекции – 1 425).
Новые случаи коронавируса за сутки:
- Барнаул — 41,
- Бийск — 14,
- Рубцовск — 8,
- Бийский район — 5,
- Заринск — 4,
- Камень-на-Оби — 4,
- Яровое — 4,
- Кытмановский район — 4,
- Михайловский район — 4,
- Поспелихинский район — 4,
- Третьяковский район — 4,
- Новоалтайск — 3,
- Локтевский район — 3,
- Немецкий национальный район — 3,
- Первомайский район — 3,
- Ребрихинский район — 3,
- Родинский район — 3,
- Шелаболихинский район — 3,
- Славгород — 2,
- Благовещенский район — 2,
- Волчихинский район — 2,
- Косихинский район — 2,
- Крутихинский район — 2,
- Петропавловский район — 2,
- Рубцовский район — 2,
- Солтонский район — 2,
- Целинный район — 2,
- Шипуновский район — 2,
- Алейск -1,
- Алейский район — 1,
- Егорьевский район — 1,
- Завьяловский район — 1,
- Залесовский район — 1,
- Заринский район — 1,
- Зональный район — 1,
- Краснощековский район — 1,
- Кулундинский район — 1,
- Советский район — 1,
- Табунский район — 1,
- Тогульский район — 1,
- Топчихинский район — 1,
- Троицкий район — 1.