Горняк22: Председатель АКЗС призвал активнее ставить прививки от коронавируса пожилым

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко считает, что необходимо активнее вакцинировать от коронавируса людей старше 60 лет. Как показала статистика, почти весь прирост умерших за 2020 год – это пожилые люди.

Как сообщил министр регионального здравоохранения Дмитрий Попов, прирост смертности в Алтайском крае в 2020 году составил 16,3% в относительных цифрах и 15,4% — в абсолютном количестве. И 99% прироста умерших – это пожилые жители в возрасте старше 60 лет.

Так, статистика демонстрирует серьезный рост смертности среди мужчин 60–69 и 70–79 лет, а также среди 80–89-летних женщин. Прирост произошел за счет болезней сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, коронавируса и других.

По словам спикера АКЗС, надо перенести основной объем вакцинации в регионе именно на пожилых людей в возраст 60+, чтобы защитить эту категорию от рисков.

Алтайская правда