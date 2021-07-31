Горняк22: 20 человек скончались за сутки в Алтайском крае от коронавируса

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 275 новых случаев заболевания коронавирусм. Выздоровело 103 пациента, умерло 20 человек, все — от COVID-19.

Из вновь заболевших больше всего зарегистрировано в Барнауле – 96, Рубцовске – 23, Бийске – 22, Алейске – 12, Славгороде – 9, Заринске – 8 и Камне-на-Оби – 7.

На 30 июля лечатся в ковидных госпиталях 3198 человек с коронавирусом и 667 с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Их них в тяжелом состоянии – 773, подключено к аппаратам ИВЛ – 237.

Минздравом края развернуто 4670 коек, в резерве — 805.

В Алтайский край поступило 543 713 комплектов вакцины. На утро 30 июля прививается 477804 человека: 112 918 получили первую прививку, 364 886 полностью привиты.

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Алтайская правда