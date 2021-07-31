Горняк22: В алтайских госпиталях организуют дополнительные реанимационные места

400 млн рублей направят в Алтайском крае из регионального бюджета на материально-техническое обеспечение ковидных госпиталей.

Уже начались поставки новых комплектов оборудования для организации 80 реанимационных мест в ковидных госпиталях. На эти цели выделено 206 млн рублей. В комплекты входят аппарат ИВЛ, функциональная кровать, монитор, отсасыватель и шприцевой насос.

Как информирует региональный Минздрав, заменят часть устаревшего оборудования и увеличат количество реанимационных мест. Так, появятся дополнительные 37 мест в реанимациях Бийска, Новоалтайска, Барнаула, Заринска и Алейска.

Кроме того, на выделенные средства приобретут два газификатора под сжиженный газ для ковидных госпиталей в Бийске и Славгороде. А также 200 функциональных кроватей, 200 кислородных концентраторов, 200 увлажнителей и другое оборудование.

Фото: Минздрав Алтайского края

Алтайская правда