Горняк22: Forbes назвал самых успешных российских знаменитостей
Хабиб Нурмагомедов Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov
32-летний спортсмен за год заработал 12 млн долларов – это является вторым показателем в списке. По остальным критериям бойца назвали самой успешной знаменитостью
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов занял первое место в списке самых успешных российских звезд по версии Forbes.
Аналитики, составляя рейтинг, оценивали доходы звезд за год и количество упоминаний в соцсетях, СМИ и поисковых сервисах Google и «Яндекс». Кроме того, брали во внимание число подписчиков на YouTube и Instagram. Так, на Instagram Нурмагомедова подписаны 29,7 млн человек.
На втором месте оказался рэпер Моргенштерн. За год он заработал 7,4 млн долларов, третье место – Ольга Бузова (3,3 млн долларов). Самым богатым среди спортсменов стал хоккеист Александр Овечкин с доходом в 12,2 млн долларов, но из-за низкой популярности он занял только шестую позицию в списке.
В десятке рейтинга также оказались Ксения Собчак, Артем Дзюба, Тимати, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Баста.
Ранее Нурмагомедов ответил на слова Рамзана Кадырова в свой адрес. Спортсмен заявил, что за годы карьеры научился не реагировать на такие вещи.