Горняк22: Третья вакцина от COVID-19 зарегистрирована в России

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В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса – «КовиВак», которую разработал Центр имени Чумакова. Планируется, что в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот.

Сегодня Россия – единственная страна, где уже есть три вакцины для профилактики коронавируса. Как отметил председатель правительства Михаил Мишустин, сегодня чаще применяется вакцина «Спутник V», но уже поступила в гражданский оборот и «ЭпиВакКорона».

Во всех регионах открыто свыше 4 тысяч пунктов вакцинации. Постоянно наращиваются темпы выпуска препаратов. Уже произведено свыше 10 млн доз «Спутника V», порядка 80 тысяч — «ЭпиВакКороны».

Мишустин подчеркнул, что увеличение объемов ни в коем случае не должно отражаться на качестве вакцины. Также необходимо четко отслеживать, чтобы «порядок ценообразования был прозрачным, а стоимость препарата – обоснованной».

Алтайская правда