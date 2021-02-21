Горняк22: В России выявили первого человека, который заразился птичьим гриппом

В России впервые выявили случаи заражения человека птичьим гриппом. Это лабораторно подтвердили ученые из центра «Вектор».

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ученые выделили генетический материал этой инфекции у семерых сотрудников птицефабрики на юге России. Здесь в конце прошлого года были зарегистрированы среди птиц вспышки болезни.

В кратчайшие сроки были проведены все мероприятия по защите людей и животных. Это позволило остановить распространение инфекции, сообщают РИА Новости.

Пока вирус не передается от человека к человеку, заверила Попова. Но как он будет вести себя дальше, неизвестно. Выявление изменений, когда вирус еще не «научился» передаваться от человека к человеку, дает шанс успеть подготовиться к его возможным мутациям и реагировать адекватно и своевременно, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Алтайская правда