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Коронавирус

Горняк22: В России выявили первого человека, который заразился птичьим гриппом

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

В России впервые выявили случаи заражения человека птичьим гриппом. Это лабораторно подтвердили ученые из центра «Вектор».

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ученые выделили генетический материал этой инфекции у семерых сотрудников птицефабрики на юге России. Здесь в конце прошлого года были зарегистрированы среди птиц вспышки болезни.

В кратчайшие сроки были проведены все мероприятия по защите людей и животных. Это позволило остановить распространение инфекции, сообщают РИА Новости.

Пока вирус не передается от человека к человеку, заверила Попова.  Но как он будет вести себя дальше, неизвестно. Выявление изменений, когда вирус еще не «научился» передаваться от человека к человеку, дает шанс успеть подготовиться к его возможным мутациям и реагировать адекватно и своевременно, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Алтайская правда

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