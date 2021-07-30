Горняк22: Алтайский край получил почти 11 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Вакцина "Спутник Лайт" Фото: zdravalt.ru

«Спутник Лайт» – это четвертая отечественная вакцина от коронавируса, получившая официальную регистрацию в России, ею могут прививаться граждане в возрасте от 18 до 60 лет

В Алтайский край впервые поступила новая вакцина от коронавируса – «Спутник Лайт» в размере 10 923 дозы, сообщает пресс-служба минздрава Алтайского края. Вакцина удобна тем, что она требует однократного, а не двукратного, как в остальных случаях, введения.

Она рекомендована для повторной вакцинации тех, кто вакцинировался ранее, а также тем гражданам, которые перенесли коронавирус, – с целью ускоренного создания иммунитета.

«В данный момент проводится распределение вакцины «Спутник Лайт» между краевыми медицинскими организациями», – сообщили в ведомстве.

Всего Алтайский край получил следующие комплекты вакцин (данные на 28 июля):

512 481 – «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»);

10 530 – «ЭпиВакКорона»;

6 290 – «КовиВак»;

10 923 – «Спутник Лайт».

По данным Федерального регистра вакцинированных, на утро 28 июля в Алтайском крае прививались 466,3 тыс. человек.

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