Горняк22: 272 больных коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае, умерли 22 человека

Коронавирус. Лечение Фото: pixabay.com

3 212 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся сейчас в госпиталях края. Еще у 672 пациентов обнаружена вирусная пневмония

272 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Общее количество зараженных на 29 июля cоставляет 61 535 человек, в том числе заболели 4 168 детей, сообщает региональный оперштаб.

22 больных коронавирусом умерли за сутки, причем 18 из них скончались непосредственно от инфекции. Всего с начала пандемии ковид унес жизни 3 914 человек (все взрослые).

812 заболевших коронавирусом находятся в тяжелом состоянии (–5 случаев за сутки), из них 239 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (–19 за сутки).

Всего в крае развернуто 4 670 коек для ковидных больных. Свободными остаются 786 мест.

471,1 тыс. человек сейчас прививаются от ковида в регионе.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 77,

Бийск – 25,

Рубцовск – 22,

Алейск – 10,

Камень-на-Оби – 9,

Новоалтайск – 8,

Залесовский и Павловский районы – по 7,

Калманский район – 6,

Заринск – 5,

Алейский и Чарышский район – по 5,

Красногорский, Локтевский, Петропавловский, Поспелихинский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Пристанский и Целинный районы – по 4,

Краснощековский, Первомайский, Рубцовский и Шипуновский районы – по 3,

Белокуриха, Алтайский, Змеиногорский, Курьинский, Солтонский, Тальменский, Тогульский и Троицкий районы – по 2,

Славгород, Баевский, Бийский, Бурлинский, Ельцовский, Завьяловский, Зональный, Каменский, Ключевской, Косихинский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий, Новичихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Третьяковский, Угловский, Усть-Калманский, Хабарский и Шелаболихинский – по 1.

ТОЛК