Горняк22: В бийской поликлинике временно приостановили вакцинацию от COVID

Кабинет вакцинации от COVID-19 Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Бийчан, которые были записаны на прививку в ближайшие дни, предупредили, что пройти вакцинацию они смогут чуть позже, когда вакцина поступит в медучреждение

В поликлинике №4 Бийска закончился «Спутник V», других вакцин здесь не было. Эту информацию «Бийскому рабочему» подтвердили в минздраве Алтайского края. В остальных пунктах вакцинации процесс идет без сбоя – вакцина есть.

В минздраве сообщили, что вакцина в медучреждение поступит уже сегодня, 29 июля, – подвезут 400 доз препарата «ГамКовидВак». Также в ведомстве отметили, что в целом по региону проблем с поставками препарата нет.

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