Горняк22: Еще один пункт вакцинации от COVID-19 открыли в Барнауле

Диагностический центр Фото: Анна Меньшикова

Поставить прививку можно будет в диагностическом центре края – запись производится через регистратуру и будет доступна с понедельника, 2 августа

Дополнительный пункт вакцинации от коронавируса будет доступен жителям Барнаула с понедельника, 2 августа. Сайт Диагностического центра Алтайского края сообщил, что присоединился к прививочной кампании. Обратиться сюда может любой желающий – запись проводится через регистратуру в окне №9.

Прививку поставить можно с будние дни с 13.00 до 20.00. Всем, кто желает привиться, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

В Диагностическом центре также напомнили, что ограничениями к вакцинации могут быть признаки ОРВИ и возраст младше 18 лет.

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