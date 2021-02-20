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Горняк22: Алтайский край стал лидером рейтинга цифровизации здравоохранения

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

Алтайский край вошел в число лидеров рейтинга по цифровизации здравоохранения среди регионов страны, который составило Правительство РФ. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что по поручению президента Владимира Путина разрабатываются стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. В регионах их утвердят до 1 сентября. В первоочередном порядке цифровизация затронет отрасли здравоохранения, образования, госуправления и транспорта.

Критериями оценки в сфере медицины стали инфраструктура, предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг; внедрение централизованных информационных систем в регионе и прочее. Основными проблемными моментами остаются доступность свободных мест для записи в Интернете на прием к врачу и подготовка электронных медицинских документов.

Алтайская правда

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