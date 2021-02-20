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Горняк22: В Алтайском крае могут появиться мобильные аптеки

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Государственная дума поддержала инициативу Молодёжного парламента Алтайского края о создании передвижных аптечных пунктов.

Депутаты нижней палаты федерального парламента в первом чтении поддержали поправки в законы об обращении лекарственных средств и основах охраны здоровья граждан. Законопроект разрешает деятельность передвижных аптечных пунктов. Они необходимы для доставки лекарств в отдаленные и труднодоступные территории, где нет аптек и ФАПов.

С предложением об организации работы аптечных автолавок молодые парламентарии края выступили еще в 2017 году. Аргументировали тем, что жители отдаленных сел края вынуждены ездить за лекарствами в райцентры, тратя деньги на дорогу, что дискредитирует саму идею обеспечения населения льготными препаратами.

Таким образом, доступность лекарственного обеспечения в сельской местности значительно ниже, чем в городах края. С принятием закона жителям отдаленных территорий станет проще купить необходимые препараты.

Порядок организации работы «аптек на колёсах» определит федеральное правительство. Сделать это планируется к 1 июля 
2021 года. Законопроект также обязывает аптеки информировать покупателей о том, что в продаже есть более дешевые российские аналоги зарубежных препаратов. Кроме того, документ предусматривает создание единого реестра фармацевтических работников по аналогии с реестром медработников. В пояснительной записке говорится о том, что он станет гарантией профессионализма провизоров, повысит персональную ответственность руководителей аптек и организаций оптовой торговли.

Алтайская правда

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