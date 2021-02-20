Горняк22: 152 жителя Алтайского края заболели коронавирусом, 10 пациентов умерли

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 152 случая коронавирусной инфекции. По данным оперштаба на 19 февраля, излечились от ковида 68 пациентов. Не удалось справиться с болезнью 10 пациентам, в восьми случаях COVID-19 стал непосредственной причиной смерти.

Лечатся в инфекционных госпиталях 1 555 инфицированных и 600 пациентов с вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных пациентов составляет 362 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 103 заболевших.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 42 256 заболевших и переболевших коронавирусом. Из этого числа выздоровели 37 753 пациентов, умерли 2 222 человек.

Новые случаи коронавируса за сутки:

Барнаул – 42,

Бийск – 12,

Рубцовск – 11,

Заринск – 5,

Камень-на-Оби — 4,

Кулундинский район — 4,

Михайловский район — 4,

Поспелихинский район — 4,

Ребрихинский район — 4,

Новоалтайск — 3,

Славгород — 3,

Благовещенский район — 3,

Крутихинский район — 3,

Кытмановский район — 3,

Мамонтовский район — 3,

Солтонский район — 3,

Бийский район — 2,

Волчихинский район — 2,

Завьяловский район — 2,

Ключевской район — 2,

Косихинский район — 2,

Курьинский район — 2,

Локтевский район — 2,

Павловский район — 2,

Первомайский район — 2,

Тальменский район — 2,

Третьяковский район — 2,

Усть-Калманский район — 2,

Целинный район — 2,

Чарышский район — 2,

Шелаболихинский район — 2,

Алейск — 1,

Алейский район — 1,

Егорьевский район — 1,

Заринский район — 1,

Зональный район — 1,

Краснощековский район — 1,

Рубцовский район — 1,

Табунский район — 1,

Усть-Пристанский район — 1,

Хабарский район — 1,

Шипуновский район — 1.

Алтайская правда