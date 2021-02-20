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Коронавирус

Горняк22: 152 жителя Алтайского края заболели коронавирусом, 10 пациентов умерли

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 152 случая коронавирусной инфекции. По данным оперштаба на 19 февраля, излечились от ковида 68 пациентов. Не удалось справиться с болезнью 10 пациентам, в восьми случаях COVID-19 стал непосредственной причиной смерти.

Лечатся в инфекционных госпиталях 1 555 инфицированных и 600 пациентов с вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных пациентов составляет 362 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 103 заболевших.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 42 256 заболевших и переболевших коронавирусом. Из этого числа выздоровели 37 753 пациентов, умерли 2 222 человек.

Новые случаи коронавируса за сутки:

  • Барнаул – 42,
  • Бийск – 12,
  • Рубцовск – 11,
  • Заринск – 5,
  • Камень-на-Оби — 4,
  • Кулундинский район — 4,
  • Михайловский район — 4,
  • Поспелихинский район — 4,
  • Ребрихинский район — 4,
  • Новоалтайск — 3,
  • Славгород — 3,
  • Благовещенский район — 3,
  • Крутихинский район — 3,
  • Кытмановский район — 3,
  • Мамонтовский район — 3,
  • Солтонский район — 3,
  • Бийский район — 2,
  • Волчихинский район — 2,
  • Завьяловский район — 2,
  • Ключевской район — 2,
  • Косихинский район — 2,
  • Курьинский район — 2,
  • Локтевский район — 2,
  • Павловский район — 2,
  • Первомайский район — 2,
  • Тальменский район — 2,
  • Третьяковский район — 2,
  • Усть-Калманский район — 2,
  • Целинный район — 2,
  • Чарышский район — 2,
  • Шелаболихинский район — 2,
  • Алейск — 1,
  • Алейский район — 1,
  • Егорьевский район — 1,
  • Заринский район — 1,
  • Зональный район — 1,
  • Краснощековский район — 1,
  • Рубцовский район — 1,
  • Табунский район — 1,
  • Усть-Пристанский район — 1,
  • Хабарский район — 1,
  • Шипуновский район — 1.

Алтайская правда

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