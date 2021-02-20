Горняк22: 152 жителя Алтайского края заболели коронавирусом, 10 пациентов умерли

Фото Андрей КАСПРИШИН
В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 152 случая коронавирусной инфекции. По данным оперштаба на 19 февраля, излечились от ковида 68 пациентов. Не удалось справиться с болезнью 10 пациентам, в восьми случаях COVID-19 стал непосредственной причиной смерти.
Лечатся в инфекционных госпиталях 1 555 инфицированных и 600 пациентов с вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных пациентов составляет 362 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 103 заболевших.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 42 256 заболевших и переболевших коронавирусом. Из этого числа выздоровели 37 753 пациентов, умерли 2 222 человек.
Новые случаи коронавируса за сутки:
- Барнаул – 42,
- Бийск – 12,
- Рубцовск – 11,
- Заринск – 5,
- Камень-на-Оби — 4,
- Кулундинский район — 4,
- Михайловский район — 4,
- Поспелихинский район — 4,
- Ребрихинский район — 4,
- Новоалтайск — 3,
- Славгород — 3,
- Благовещенский район — 3,
- Крутихинский район — 3,
- Кытмановский район — 3,
- Мамонтовский район — 3,
- Солтонский район — 3,
- Бийский район — 2,
- Волчихинский район — 2,
- Завьяловский район — 2,
- Ключевской район — 2,
- Косихинский район — 2,
- Курьинский район — 2,
- Локтевский район — 2,
- Павловский район — 2,
- Первомайский район — 2,
- Тальменский район — 2,
- Третьяковский район — 2,
- Усть-Калманский район — 2,
- Целинный район — 2,
- Чарышский район — 2,
- Шелаболихинский район — 2,
- Алейск — 1,
- Алейский район — 1,
- Егорьевский район — 1,
- Заринский район — 1,
- Зональный район — 1,
- Краснощековский район — 1,
- Рубцовский район — 1,
- Табунский район — 1,
- Усть-Пристанский район — 1,
- Хабарский район — 1,
- Шипуновский район — 1.