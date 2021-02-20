Горняк22: Алтайский край получил новую партию вакцины от коронавируса

Фото Олег БОГДАНОВ

Алтайский край получил еще одну партию вакцины «Спутник V» в размере 14200 доз. Всего же в наш регион поступило уже 66 542 комплекта препарата для иммунизации населения от коронавирусной инфекции.

Вакцина распределена между 81 медицинской организацией. В прививочной кампании задействованы все районные больницы. В отдаленные населенные пункты выезжают мобильные ФАПы.

«Пациентов прививают согласно сформированным заранее спискам. Всех записавшихся обязательно пригласят. Вакцина поступает в край еженедельно», — заверили в региональном министерстве здравоохранения.

Также можно поставить прививку в мобильных комплексах. В Барнауле они ежедневно работают возле ТЦ «Пионер» и ТЦ «Galaxy», а в выходные дни появится комплекс и на пл. Сахарова.

По краю ежедневно прививают более трех тысяч человек. Уже вакцинировано свыше 39,7 тыс. жителей региона. Более 11,1 тысяч из них поставили две прививки от коронавируса.

Алтайская правда