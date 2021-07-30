Горняк22: В Алтайский край поступила вакцина «Спутник Лайт»

В Алтайский край поступило 10 932 комплекта вакцины «Спутник Лайт». Эта четвертая отечественная вакцина. Однокомпонентный препарат рекомендован для повторной вакцинации, а также для людей, перенесших COVID-19, для ускоренного создания иммунитета.

Сегодня в Алтайском крае прививаются 466 370 человек. Из них завершили весь курс 350 448 жителей региона. Это 42, 6% от подлежащих вакцинации. Как информирует региональный Минздрав, еще 49 тыс. записались через сайт Госуслуг и по телефонам колл-центров поликлиник.

На сегодняшний день проводится распределение вакцины «Спутник Лайт» между медицинскими организациями. Всего на 28 июля в Алтайский край поступило более 540 тыс. комплектов вакцины. Это 512 481 «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), 10 530 «ЭпиВакКорона», 6 290 вакцины «КовиВак» и 10 932 «Спутник Лайт».

В прививочной кампании участвуют 88 медицинских организаций региона, работают 25 передвижных ФАПов в районах.

В Барнауле пункты вакцинации открыты в ТРЦ «Волна» (ул. Власихинская, 65), «Весна» (ул. Малахова, 86 В), «Галактика» (пр. Строителей, 117).

Алтайская правда