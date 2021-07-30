Горняк22: 22 человека с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае
За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 272 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровел 101 пациент, умерло 22 человека, от COVID-19–18.
Больше всего инфицированных выявлено в Барнауле (77), Бийске (25), Рубцовске (22), Алейске (10), Камне-на-Оби (9) и Новоалтайске (8).
На 29 июля лечатся в ковидных госпиталях с коронавирусной инфекцией 3212 человек и 672 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из них в тяжелом состоянии – 812, подключено к аппаратам ИВЛ – 239.
Минздравом края развернуто 4670 коек, в резерве — 786.
Всего в Алтайский край поступило 543 713 комплектов вакцины. На утро 29 июля прививается 471184 человека: 113 371 получили первую прививку, 357 813 полностью привиты.