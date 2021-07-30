Горняк22: В Барнауле открыли первый в регионе крупный пункт вакцинации

Общая площадь пункта вакцинации в ТОЦ «Геомаркет» составляет 230 кв.м. Одновременно здесь могут вести прием до 5–6 врачей, а ежедневно прививаться 500–700 человек.

Для удобства граждан пункт разделен на три помещения. Здесь есть зона ожидания, зал для осмотра пациентов и процедурный кабинет, пишет краевой Минздрав.

Пункт вакцинации в «Геомаркете» работает с 10:00 до 19:00 ежедневно. Записаться на вакцинацию можно через сайт Госуслуг или по телефонам: 8(958)516-47-84 и 8(963)531-32-05.

Перед процедурой каждого осмотрит врач, измерит температуру, давление и сатурацию. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.

На 29 июля в Алтайском крае прививаются 471 184 человек. Из них полностью привиты 357 813.

Алтайская правда