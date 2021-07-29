Горняк22: «Это ужас»: пациенты жалуются на тараканов в больницах Алтая

Горбольница №11 Фото: Барнаул22

На кадрах видно, что на тумбочке есть линии от белого карандаша, которым, предположительно, травили тараканов в палатах

Пациенты медучреждений Алтайского края жалуются на засилье тараканов в палатах, сообщает Barnaul22.

В частности, речь идет о Новоалтайской горбольнице имени Литвиненко, а также барнаульских больницах №1, 8, 11 и 12.

«ГБ им. Литвиненко, стационар, терапия. Покупала ловушки для тараканов и передавала в палату, это же ужас! Горбольница Барнаул номер 8, 11, 12. Это только там, где были замечены они», – говорится в сообщении.

Очевидцам удалось сфотографировать тумбочки в отделении неврологии горбольницы №11, которые измазаны карандашом, отпугивающим насекомых.

По словам жительницы Барнаула, при ней развернули туалетную бумагу, из рулона которого вылез таракан. Она возмутилась, почему больные должны лежать в таких условиях.

Ранее сообщалось, что пациенты жалуются на условия в ЦРБ Славгорода. На кадрах видно, что по стенам расползается черная плесень, а от стен отваливается штукатурка.

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