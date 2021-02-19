Горняк22: Почему не используют на полную мощность курортный ресурс Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Андрей КАСПРИШИН

Многих тяжелых последствий эпидемии ковида в России удалось бы избежать, если бы в медицинскую практику был включен курортный ресурс Алтайского края. Почему его не используют на полную катушку, «АП» рассказал кандидат медицинских наук директор санатория «Рассветы над Бией» Евгений Лебедев.

…И государство сэкономит

– Евгений Владимирович, как вы считаете, мы прошли бы эпидемию легче, если бы в лечении и реабилитации переболевших применяли природный потенциал Алтая?

– Однозначно. Но эти ресурсы никак практически не используются в борьбе с ковидом – грязи, голубые глины, пантовые препараты, травы, бальзамы, минводы недорогие и вполне доступные. Их применение помогает снизить интоксикацию, избежать осложнений, сократить срок болезни. Одна люди не знают об этом. Потому что при самой большой в мире сети курортов сама по себе курортология нынешней России организована не на должном уровне. Есть отдельные энтузиасты, которые на местах продвигают бренды, способные помочь всей стране. Однако без государственного подхода курортное дело до былых высот не поднять.

– А как же известная всему миру Белокуриха?

– Белокуриху, слава богу, заметили. А мы-то говорим о целой системе времен СССР – нигде в мире такой не было. «Поликлиника – больница – санаторий» – так выглядела триада здоровья народа, доступная всем. Строились НИИ, исследовавшие возможности природы, и наработки эти до сих пор востребованы. Сегодня остались за границей и трускавецкая «Нафтуся», и грузинский «Боржоми», но почему бы не применять наши алтайские минводы, по многим показателям превосходящие известные бренды, включая Карловы Вары и Баден-Баден?

Одна из них – природная лечебно-столовая вода «Серебряный ключ» с низкой, 0,5 грамма на литр, минерализацией, за счет чего она отлично вымывает токсины, помогает при вирусных инфекциях.

Источник ее мы с известным просветителем, профессором, главным урологом Алтайского края Александром Израилевичем Неймарком открыли 30 лет назад на берегу Бии, в селе Стан-Бехтемир. И даже получили за открытие награду в 2005 году. Целебные свойства этой поистине живой воды подтверждены учеными Томского НИИ курортологии, на ней защищены десятки научных работ. Просвещенному медицинскому сообществу России и зарубежья известно, что она лечит многие недуги, включая мочекаменную болезнь (МКБ). А ведь наш край держит печальное первое место по МКБ. Ежегодно в СФО выявляется

130 тысяч новых больных, из них 30 тысяч – на Алтае. Научите людей правильно пить «Серебряный ключ» – и проблема уйдет. Сотням пациентов не понадобятся сложные операции. Государство сэкономит огромные деньги. Стоимость той же литотрипсии – не менее 100 тысяч рублей. Для сравнения: 10-дневный курс лечения водой – около 200 рублей, в год их нужно провести четырежды.

«Не надо бить врачей»

– Не боитесь, что читатели ваши слова примут за банальную рекламу?

– Странно, что никого тема рекламы не беспокоит, когда речь идет о нефти, газе, угле, добывающих компаниях. Мы говорим во всеуслышание о брендах края – сыре и хлебе например. Но такое же богатство Алтая – его целительные минводы. И нам в деле просветительства нужна поддержка СМИ с их широкой аудиторией. Пора включаться в информационную кампанию наряду с врачами, педагогами, студентами медвузов.

– Почему же врачи не назначают пациентам минералку, а выписывают традиционно таблетки и уколы?

– Не надо бить врачей. По большому счету, лишь доктора старой формации знают о целебных свойствах вод, глин, грязей. Сейчас курс курортологии в программах медвузов идет факультативом. Ее вычеркнули из обязательных предметов, как и здравницы в 90-х лишили статуса медучреждений, сказав конкретно: есть амбулатории и стационары, этого хватит. Думаю, самое время вернуть курорты России в лоно Минздрава, а заодно и самим вернуться к здравому смыслу.

– Но ведь существуют приказы, стандарты лечения. Чем, если не здравым смыслом, они продиктованы?

– Чиновники от медицины тоже могут ошибаться. Вот они назначили девять модификаций лечения ковида, по сути лишив врача права индивидуального подхода к пациенту. Нет двух одинаковых людей, значит, не может быть и стандартных схем лечения. Но докторам выкрутили руки – «назначайте». И они обязаны выполнять, хотя далеко не всем в коронавирусной истории нужны антибиотики. И человек пьет, раз назначено, окончательно добивая иммунную систему. Болезнь затягивается, а виноват автоматически врач. Вкратце как-то так работает нынешняя модель здравоохранения.

Читай этикетку!

– Правильно ли поступают люди, которые любую минеральную воду используют как питьевую?

– Вот этот момент должен четко отложиться в головах врачей и пациентов. Для питья – только питьевая вода. Это когда на этикетке написано, что она содержит не более 1 грамма минералов на литр. Если показатель выше, то вода лечебная и применять ее можно лишь по назначению специалиста. Высокий уровень минерализации не всем показан, а порой даже опасен.

У нас же на каждом углу реклама «Завьяловской», в которой минералов – от 4 до 6 граммов на литр. Она хорошо регулирует обменные процессы, помогает при гастритах и язвах, но пить ее человеку с МКБ – смертельно опасный эксперимент.

– Хорошо известно, что начало курортологии в России положил Пётр I, когда открыл в Карелии целебный источник и составил «Правила дохтурские». Назовете ли современных подвижников курортного дела?

– Среди видных ученых, профессоров, чьи наработки могут вернуть былую славу курортов Сибири, – наш Александр Израилевич Неймарк, главный уролог СФО Александр Владимирович Гудков, томичи Евгений Фёдорович Левицкий и Татьяна Николаевна Зарипова, Галина Фёдоровна Лаптева из Новосибирска…

– Что, на ваш взгляд, должно сделать государство, чтобы ресурс курортов Южной Сибири был признан национальным богатством, как и недра?

– Такие шаги были сделаны три года назад, когда была опубликована редакция федерального закона, касающегося развития курортной инфраструктуры страны. Регионам были поставлены определенные задачи. Дело за их реализацией.

Алтайская правда