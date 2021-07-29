Горняк22: «У меня медотвод». Есть ли законные способы избежать вакцинации

Выездная вакцинация в Барнауле Фото: Олег Укладов

По законам РФ вакцинация – дело добровольное, однако люди некоторых профессий обязаны делать прививки. Чтобы избежать вакцинации, нужны веские причины

Новость о «принуждении к вакцинации» вызвала массу недовольств у жителей Алтайского края. Люди считают, что это «фашизм» и что «никто не имеет права» их заставлять прививаться.

Однако это не совсем так. Обязательную вакцинацию в РФ практикуют давно. С 1999 года существует перечень работ, связанных с высоким риском заражения инфекциями. Люди, занятые в перечисленных сферах, обязаны делать профилактические прививки, иначе их могут не допустить до работы. Например, медики и учителя должны вакцинироваться от гриппа каждый год. А работники лесного хозяйства делают прививки от клещевого энцефалита.

Список обязанных прививаться от COVID-19 людей существенно шире стандартного перечня – потому что прививка от ковида не входит в нацкалендарь, а проводится по эпидемическим показаниям. Поэтому с работодателей не требуют привить 100% сотрудников. Для создания коллективного иммунитета можно обойтись 60%. У остальных 40% должен быть веский повод для уклонений. «Толк» выяснил, в каких случаях можно избежать прививки и что из этого законно, а что нет.

1

Медотвод по антителам

Способ работающий, но временный и опасный. Для этого надо как минимум в легкой форме переболеть коронавирусом. А переболеть можно и тяжело, и с летальным исходом – вне зависимости от возраста.

Минздрав РФ уже давно перестал считать обязательным анализ на антитела перед прививкой. Но после болезни медотвод могут дать – на полгода. В случае обнаружения высокого уровня антител срок устанавливается на усмотрение врача. При этом специалист может и отказать – и будет прав. Кроме того, по окончании медотвода все равно придется прививаться.

2

Медотвод по заболеванию

Люди с серьезными хроническими заболеваниями могут получить медотвод навсегда, а могут и привиться – в период ремиссии. Чтобы получить разрешение на прививку либо отказ в ней, нужно посетить терапевта по месту жительства либо любого другого узкого специалиста, который возьмет «грех на душу» – точнее, даст заключение.

При решении вопроса о вакцинации пациента, имеющего хронические заболевания, врач обязан взвешивать риски. Для пациентов с осложненным анамнезом болезнь всегда опаснее, чем вакцина. Но если заболевание находится в острой фазе либо человек имеет тяжелые аллергические реакции в анамнезе, ему дадут медотвод. А вот в ремиссии прививают даже онкобольных.

Полный список противопоказаний к вакцинации от ковида можно прочитать по ссылке.

3

Медотвод по вакцинации

Да-да, можно сделать любую другую вакцину и получить медотвод на 30 дней. На данный момент прививку от коронавируса (любую) пока не рекомендуют сочетать с другими. Поэтому смело можно вакцинироваться от кори, краснухи, коклюша, дифтерии, столбняка, делать прививки от клещевого энцефалита и ветряной оспы – и так до бесконечности, пока не надоест или пока не закончатся все возможные вакцины. Кстати, почти все прививки для взрослых – платные.

4

Беременность и период грудного вскармливания

На данный момент прививать беременных Минздрав РФ уже разрешил – если риски заражения ковидом превышают возможный риск от получения вакцины. На деле врач должен обязать привиться планирующую пополнение в семье женщину, а вот уже беременную – не может.

25 июня, 8:51

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Доктор имеет право дать разрешение на вакцинацию по желанию пациентки, взвесив все риски. А может и дать медотвод. Сейчас в пунктах вакцинации Алтайского края беременных без письменного заключения врача на руках не прививают. С этим, в частности, столкнулась жительница Барнаула Алина Полякова.

Тем, кто планирует и вынашивает беременность, важно понимать: подхватить ковид в таком положении гораздо опаснее, чем сделать прививку. Порой женщины в положении болеют крайне тяжело и находятся на ИВЛ.

Период грудного вскармливания по неизвестным причинам из списка медотводов от вакцинации против COVID-19 пока не исключили.

5

Покупка сертификата о вакцинации

Это незаконный способ: сертификат о вакцинации разрешено получать только бесплатно – привившись. В ряде регионов РФ есть случаи их продажи – когда медик либо колет что-то другое пациенту, либо вообще ничего не вводит и выписывает документ, получая взятку.

«Толк» на данный момент не располагает сведениями о том, что в Алтайском крае можно купить сертификат о вакцинации от коронавируса. Нет таких сведений и у краевого ГУ МВД.

Этот способ, помимо уголовной ответственности, опасен еще и эффектом бумеранга: получив сертификат, человек становится частью «прививочной базы». И если позднее, испугавшись последствий болезни, он захочет сделать вакцину, у него ничего не выйдет: даже ревакцинация началась еще не во всех регионах страны. Да и ревакцинируют пока одной дозой, а не двумя. Пациенту с фальшивым сертификатом снова придется искать специалиста-взяточника, чтобы сделать прививку по-настоящему.

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