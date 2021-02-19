Горняк22: Врач объяснил причину отсутствия антител после вакцинации • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Врач-инфекционист, главврач крупной российской клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков объяснил, почему после вакцинации от коронавируса некоторые пациенты получают отрицательный результат теста на антитела. Причина заключается в неправильно выбранном лабораторном исследовании.

«Поствакцинальный тест – это антитела к спайковому (S) антигену IgG. Почему его еще называют поствакцинальным? Потому что вакцины в качестве антигена-мишени, вводимого в организм, используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2. Именно на него начинают вырабатываться антитела. Если человек после законченного курса вакцинации хочет проверить уровень поствакцинального иммунного ответа, ему необходимо сдавать именно IgG к S-антигену», — говорит врач.

Если же хотите просто проверить болели COVID-19 или нет, то оптимально сдавать IgG к обоим антигенам (N и S). «Наличие положительного уровня антител к SARS-CoV-2 (неважно, к какому антигену) – является определенной отсрочкой для вакцинации», — считает Андрей Поздняков.

Поясним, в структуре самого вируса выделяется несколько антигенов (производителей антител). Самые «сильные» с точки зрения ответа иммунной системы человека – нуклеокапсидный (nucleocapside) и спайковый (spike). К каждому из антигенов вырабатывается свой, специфичный тип иммуноглобулинов G.

Алтайская правда