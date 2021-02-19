Горняк22: В Алтайском крае за сутки коронавирусом заболели 155 человек • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Коронавирус

Горняк22: В Алтайском крае за сутки коронавирусом заболели 155 человек

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за сутки подтверждено 155 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили 18 февраля в оперштабе региона, выздоровели 152 пациента. Скончались 13 инфицированных. В десяти случаях основной причиной смерти стал COVID-19.

Тяжелобольных пациентов в ковидных госпиталях – 362. При этом 103 человека подключены к аппаратам ИВЛ. А всего в инфекционных госпиталях лечатся 1 тыс. 505 инфицированных и 570 пациентов с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в регионе составляет 42 тыс. 104 человека. Из этого числа выздоровели 37 тыс. 685 человек, умерли 2 тыс. 212 пациентов.

Новые случаи коронавируса за сутки:

  • Барнаул – 43,
  • Бийск – 12,
  • Рубцовск – 9,
  • Яровое — 5,
  • Кулундинский район – 5,
  • Заринск — 4,
  • Камень-на-Оби — 4,
  • Кытмановский район — 4,
  • Поспелихинский район — 4,
  • Родинский район — 4,
  • Ребрихинский район — 3,
  • Солтонский район — 3,
  • Целинный район — 3,
  • Новоалтайск — 2,
  • Славгород — 2,
  • Ключевской район — 2,
  • Краснощековский район — 2,
  • Крутихинский район — 2,
  • Локтевский район — 2,
  • Первомайский район — 2,
  • Тальменский район — 2,
  • Третьяковский район — 2,
  • Хабарский район — 2,
  • Шелаболихинский район — 2,
  • Шипуновский район — 2,
  • Алейск — 1,
  • Алейский район — 1,
  • Баевский район — 1,
  • Бийский район — 1,
  • Волчихинский район — 1,
  • Егорьевский район — 1,
  • Ельцовский район — 1,
  • Завьяловский район — 1,
  • Залесовский район — 1,
  • Заринский район — 1,
  • Змеиногорский район — 1,
  • Зональный район — 1,
  • Калманский район — 1,
  • Косихинский район — 1,
  • Красногорский район — 1,
  • Курьинский район — 1,
  • Мамонтовский район — 1,
  • Михайловский район — 1,
  • Немецкий национальный район — 1,
  • Павловский район — 1,
  • Рубцовский район — 1,
  • Советский район — 1,
  • Табунский район — 1,
  • Тогульский район — 1,
  • Топчихинский район — 1,
  • Троицкий район — 1,
  • Усть-Калманский район — 1,
  • Чарышский район – 1.

Алтайская правда

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