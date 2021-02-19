Горняк22: В Алтайском крае за сутки коронавирусом заболели 155 человек • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Андрей КАСПРИШИН
В Алтайском крае за сутки подтверждено 155 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили 18 февраля в оперштабе региона, выздоровели 152 пациента. Скончались 13 инфицированных. В десяти случаях основной причиной смерти стал COVID-19.
Тяжелобольных пациентов в ковидных госпиталях – 362. При этом 103 человека подключены к аппаратам ИВЛ. А всего в инфекционных госпиталях лечатся 1 тыс. 505 инфицированных и 570 пациентов с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в регионе составляет 42 тыс. 104 человека. Из этого числа выздоровели 37 тыс. 685 человек, умерли 2 тыс. 212 пациентов.
Новые случаи коронавируса за сутки:
- Барнаул – 43,
- Бийск – 12,
- Рубцовск – 9,
- Яровое — 5,
- Кулундинский район – 5,
- Заринск — 4,
- Камень-на-Оби — 4,
- Кытмановский район — 4,
- Поспелихинский район — 4,
- Родинский район — 4,
- Ребрихинский район — 3,
- Солтонский район — 3,
- Целинный район — 3,
- Новоалтайск — 2,
- Славгород — 2,
- Ключевской район — 2,
- Краснощековский район — 2,
- Крутихинский район — 2,
- Локтевский район — 2,
- Первомайский район — 2,
- Тальменский район — 2,
- Третьяковский район — 2,
- Хабарский район — 2,
- Шелаболихинский район — 2,
- Шипуновский район — 2,
- Алейск — 1,
- Алейский район — 1,
- Баевский район — 1,
- Бийский район — 1,
- Волчихинский район — 1,
- Егорьевский район — 1,
- Ельцовский район — 1,
- Завьяловский район — 1,
- Залесовский район — 1,
- Заринский район — 1,
- Змеиногорский район — 1,
- Зональный район — 1,
- Калманский район — 1,
- Косихинский район — 1,
- Красногорский район — 1,
- Курьинский район — 1,
- Мамонтовский район — 1,
- Михайловский район — 1,
- Немецкий национальный район — 1,
- Павловский район — 1,
- Рубцовский район — 1,
- Советский район — 1,
- Табунский район — 1,
- Тогульский район — 1,
- Топчихинский район — 1,
- Троицкий район — 1,
- Усть-Калманский район — 1,
- Чарышский район – 1.