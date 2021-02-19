Горняк22: В Алтайском крае за сутки коронавирусом заболели 155 человек • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за сутки подтверждено 155 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили 18 февраля в оперштабе региона, выздоровели 152 пациента. Скончались 13 инфицированных. В десяти случаях основной причиной смерти стал COVID-19.

Тяжелобольных пациентов в ковидных госпиталях – 362. При этом 103 человека подключены к аппаратам ИВЛ. А всего в инфекционных госпиталях лечатся 1 тыс. 505 инфицированных и 570 пациентов с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в регионе составляет 42 тыс. 104 человека. Из этого числа выздоровели 37 тыс. 685 человек, умерли 2 тыс. 212 пациентов.

Новые случаи коронавируса за сутки:

Барнаул – 43,

Бийск – 12,

Рубцовск – 9,

Яровое — 5,

Кулундинский район – 5,

Заринск — 4,

Камень-на-Оби — 4,

Кытмановский район — 4,

Поспелихинский район — 4,

Родинский район — 4,

Ребрихинский район — 3,

Солтонский район — 3,

Целинный район — 3,

Новоалтайск — 2,

Славгород — 2,

Ключевской район — 2,

Краснощековский район — 2,

Крутихинский район — 2,

Локтевский район — 2,

Первомайский район — 2,

Тальменский район — 2,

Третьяковский район — 2,

Хабарский район — 2,

Шелаболихинский район — 2,

Шипуновский район — 2,

Алейск — 1,

Алейский район — 1,

Баевский район — 1,

Бийский район — 1,

Волчихинский район — 1,

Егорьевский район — 1,

Ельцовский район — 1,

Завьяловский район — 1,

Залесовский район — 1,

Заринский район — 1,

Змеиногорский район — 1,

Зональный район — 1,

Калманский район — 1,

Косихинский район — 1,

Красногорский район — 1,

Курьинский район — 1,

Мамонтовский район — 1,

Михайловский район — 1,

Немецкий национальный район — 1,

Павловский район — 1,

Рубцовский район — 1,

Советский район — 1,

Табунский район — 1,

Тогульский район — 1,

Топчихинский район — 1,

Троицкий район — 1,

Усть-Калманский район — 1,

Чарышский район – 1.

Алтайская правда