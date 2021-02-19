Горняк22: Правительство выделило Алтайскому краю 539 млн рублей на поддержку медучреждений • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Правительство РФ выделило из резервного фонда более 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Алтайской край получит 538 млн 898,9 тыс. рублей.

Средства направят на поддержку медучреждений, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что финансовая помощь позволит больницам и поликлиникам своевременно и в полном объеме оказывать помощь пациентам.

Алтайская правда