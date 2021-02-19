Горняк22: Коронавирус способен вызвать инфаркт или инсульт • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Коронавирус

Горняк22: Коронавирус способен вызвать инфаркт или инсульт

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), заразившиеся COVID-19, рискуют получить инфаркт или инсульт. Всё из-за того, что новый коронавирус влияет на свертываемость крови. Об этом заявил Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы видим, что перенесенное заболевание часто вызывает изменение свертывающей системы крови и может приводить к острым нарушениям, в частности инфарктам миокарда и инсультам», – сказал глава Минздрава в интервью телеканалу «Россия-24».

Также он подчеркнул, что пациенты с ССЗ, перенесшие ковид, должны быть приглашены в амбулаторно-поликлиническое подразделение для корректировки терапии.

Напомним, в России, по данным официальной статистики на 18 февраля, выявлено более 4 млн случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 3,6 млн человек, умерло 81,4 тысячи.

Алтайская правда

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