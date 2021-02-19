Горняк22: Эксперты уверены, что растворимый кофе полезнее зернового • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Черный кофе, эспрессо или латте в больших дозах опасно для здоровья сердца. Ученые обнаружили, что обильное потребление кофе — шесть или более чашек в день — может увеличить количество липидов (жиров) в вашем организме. В итоге это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы сохранить здоровье сердца, любителям кофе, но, по словам исследователя UniSA, профессора Элины Хиппёнен, нужно сократить количество употребления этого напитка.

Споры о плюсах и минусах кофе до сих пор продолжаются. По мнению экспертов, высокий уровень липидов в крови — известный фактор риска сердечных заболеваний, пишет Медикфорум. Причем кофейные зерна содержат очень сильное соединение (кафестол), повышающее уровень холестерина.

Это соединение в основном присутствует в нефильтрованном пиве, турецком и греческом кофе, а также в эспрессо, который является основой для большинства кофе, включая латте и капучино. В фильтрованном и растворимом кофе кафестол отсутствует или очень мало, так что с точки зрения воздействия на липиды — это хороший выбор кофе

Алтайская правда