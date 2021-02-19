Горняк22: Названа главная ошибка при чистке зубов • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Коронавирус

Горняк22: Названа главная ошибка при чистке зубов

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Чистка зубов – это ритуал, к которому мы приучены с детства. Лишь немногие знают, что совершают ошибку, которая может ускорить их внеплановый поход к стоматологу.

Глава Института стоматологии имени Боровского при Сеченовском университете Ирина Макеева рассказала, что после приёма кислых фруктов (яблоко, цитрусовые, ананас) нельзя чистить зубы сразу. Таким образом, можно повредить тонкий слой эмали. Следует подождать.

Специалист объяснила, что кислые соки, содержащиеся в этих фруктах, оказывают действие на ткани зуба, которые вызывают повышенную чувствительность.

Она обратила внимание на то, что между употреблением в пищу кислых фруктов и чисткой зубов должно пройти не менее часа, передает Медикфорум. Сразу можно прополоскать рот обычной водой, если ощущаете дискомфорт.

Алтайская правда

Похожая запись

Коронавирус

Горняк22: Почему не используют на полную мощность курортный ресурс Алтайского края

Фев 19, 2021
Коронавирус

Горняк22: В Алтайском крае за сутки коронавирусом заболели 155 человек

Фев 19, 2021
Коронавирус

Горняк22: Врач объяснил причину отсутствия антител после вакцинации

Фев 19, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 19.02.2021: МЧС информирует: Экстренное предупреждение об угрозе чрезвычайной ситуации на 19 — 20 февраля 2021 года

Фев 19, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 19.02.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Фев 19, 2021
Алтайский край

Ключевский район: В Алтайском крае в 2020 году порядка 120 тысячам граждан были продлены социальные выплаты без предоставления необходимых документов

Фев 19, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Эпидемиолог рассказала, как жители Алтайского края переносят прививку от COVID

Фев 19, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar