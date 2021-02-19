Горняк22: Названа главная ошибка при чистке зубов • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Чистка зубов – это ритуал, к которому мы приучены с детства. Лишь немногие знают, что совершают ошибку, которая может ускорить их внеплановый поход к стоматологу.

Глава Института стоматологии имени Боровского при Сеченовском университете Ирина Макеева рассказала, что после приёма кислых фруктов (яблоко, цитрусовые, ананас) нельзя чистить зубы сразу. Таким образом, можно повредить тонкий слой эмали. Следует подождать.

Специалист объяснила, что кислые соки, содержащиеся в этих фруктах, оказывают действие на ткани зуба, которые вызывают повышенную чувствительность.

Она обратила внимание на то, что между употреблением в пищу кислых фруктов и чисткой зубов должно пройти не менее часа, передает Медикфорум. Сразу можно прополоскать рот обычной водой, если ощущаете дискомфорт.

Алтайская правда