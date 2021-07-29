Горняк22: Барнаульскую горбольницу № 12 отремонтируют за 50 млн рублей

Более 50 млн рублей выделили на капитальный ремонт и расширение реанимации барнаульской городской больницы №12.

Деньги на ремонт ГБ № 12 выделили из бюджета Алтайского края. Сейчас готовность реанимации составляет около 90%. Сейчас в медучреждении работает 6 реанимационных коек, а планируют оборудовать 18. В перспективе их будет 24. Об этом сообщает пресс-центр регионального министерства здравоохранения.

«Реанимационное отделение ГБ №12 ремонтируется с учетом всех современных требований, предъявляемых к медицинским организациям. На все виды работ даем гарантию 5 лет», — рассказал главный инженер подрядной организации Андрей Кормщиков.

Капитальный ремонт реанимационного отделения планируют завершить к концу следующей недели. Уже закупили новое оборудование для оказания экстренной медицинской помощи, в том числе 24 аппарата ИВЛ.

Если будет необходимость, отремонтированное реанимационное отделение начнет принимать пациентов с COVID-19, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

Обновленная реанимация станет первым структурным подразделением второй больницы скорой медицинской помощи, его ремонт ведут в рамках создания новой организации на базе Городских больниц №11 и №12.

Она будет создана в 2022 году. Капитальный ремонт остальных отделений Городской больницы №12 планируют начать в следующем году. Одновременно будет подготовлено и медицинское задание по проектированию реконструкции Городской больницы №11.

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Барнаул

Алтайская правда