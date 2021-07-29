Горняк22: На строительство нового ФАПа в Рубцовском районе выделили 7 млн рублей

В Рубцовском районе Алтайского края жители села Новосклюиха ждут открытия нового фельдшерско-акушерского пункта. На его строительство выделили около 7 млн рублей.

Кроме 700 жителей села Новосклюиха фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать близлежащие Калиновку и Потеряевку. Планируется закупить туда новую мебель и оборудование: тонометры, электрокардиограф, весы, ростомер, гинекологическое кресло и другое. Работать в учреждении будут два человека: фельдшер и санитарка.

Как отметила глава рубцовской ЦРБ Ирина Уколова, новый ФАП – это не роскошь, а необходимость.

«То помещение, которое у нас было, естественно не соответствует требованиям, а помощь людям оказывать нужно. На данный момент это будет второй новый ФАП в Рубцовском районе, первый был открыт в прошлом году в селе Новоалександровка. В планах на ближайшие годы строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов в селах Зеленая Дубрава и Тишинка. В районе насчитывается 51 село, в которых работает 26 ФАПов, один из них передвижной и сегодня, для полноценной работы нам необходимо семь новых ФАПов. Министерство здравоохранения Алтайского края нам в этом помогает, тенденция такая, что почти каждый год мы будем открывать новый пункт», — рассказала Ирина Уколова.

Также Минздрав отмечает, что на данный момент в фельдшерско-акушерских пунктах Рубцовского района есть медработники, но потребность в новых кадрах также существует. Большую помощь в этом оказывает программа «Сельский фельдшер». Приезжающим работать в село дают деньги в размере 700 тыс. рублей, что помогает привлекать новые кадры.

Рубцовский район

Алтайская правда