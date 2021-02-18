Горняк22: Ученые разработали маски, убивающие коронавирус • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Коронавирус

Горняк22: Ученые разработали маски, убивающие коронавирус

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

 Ученые во Франции разработали специальные маски, убивающие коронавирус. Это защитные средства нового поколения.

Как сообщает BFMTV, данная маска состоит из четырех слоев, один из которых обладает бактерицидными и антивирусными свойствами.

Новая разработка предназначена для одноразового использования. Специалисты рекомендуют носить ее не более четырех часов.

Стоимость изделия — 1,49 евро. В товарооборот такие маски поступят 16 февраля. Планируется также сертифицировать хирургическую версию этого средства защиты и направить ее медицинским работникам.

Маски для лица, о которых идёт речь, снижают риск распространения коронавируса почти на 100%.

Алтайская правда

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