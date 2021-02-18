Горняк22: Ученые разработали маски, убивающие коронавирус • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Ученые во Франции разработали специальные маски, убивающие коронавирус. Это защитные средства нового поколения.

Как сообщает BFMTV, данная маска состоит из четырех слоев, один из которых обладает бактерицидными и антивирусными свойствами.

Новая разработка предназначена для одноразового использования. Специалисты рекомендуют носить ее не более четырех часов.

Стоимость изделия — 1,49 евро. В товарооборот такие маски поступят 16 февраля. Планируется также сертифицировать хирургическую версию этого средства защиты и направить ее медицинским работникам.

Маски для лица, о которых идёт речь, снижают риск распространения коронавируса почти на 100%.

Алтайская правда