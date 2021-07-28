Горняк22: В мэрии Новороссийска чиновницы подрались после совещания
Драка в мэрии Фото: кадр из видео youtube.com
В администрации заявили о начале служебной проверки после того, как одна чиновница схватила другую за горло. Причины конфликта сотрудниц пока не разглашают
9 июля в мэрии Новороссийска две чиновницы подрались после совещания по вопросам обманутых дольщиков и долгостроев, сообщает «КП».
В Сети опубликовали видео с камеры видеонаблюдения, на котором можно увидеть, как сотрудницы начали ссориться, выходя из кабинета. Женщины шли по коридору и бурно выясняли отношения. В какой-то момент начальница управления по развитию территории набросилась на начальницу организационного отдела и схватила ее за горло. После этого женщина оттолкнула ее от себя.
После случившегося потерпевшая написала заявление в полицию. В настоящее время делом занимаются правоохранители.
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