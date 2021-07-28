Горняк22: Житель алтайского села годами избивал и унижал своих шестерых детей

Ребенок. Истязания Фото: pixabay.com

Мужчина регулярно избивал всех своих шестерых детей, «воспитывая» их таким образом. Одному из детей он даже причинил перелом

40-летний житель Немецкого национального района получил 3,5 года колонии общего режима за истязания своих шестерых детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как стало известно, мужчина воспитывал шесть детей в возрасте от шести до 15 лет. С 2016 по 2020 год он их регулярно избивал и истязал. При этом он бил их ногами, руками и разными предметами.

Поводом для издевательств могла стать любая мелочь: непослушание, отказ помогать по дому, неуспеваемость в школе. Кроме того, в ноябре 2019 года он ударил черенком от лопаты своего 12-летнего сына, причинив ему перелом.

Сейчас дети проживают с матерью.

Мужчина в ходе следствия признал свою вину. Суд вынес ему приговор.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае многодетную мать задержали за смерть годовалого сына.

ТОЛК