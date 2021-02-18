Горняк22: 159 новых заражений ковидом и 12 смертей зарегистрировано в Алтайском крае • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией. За сутки в регионе выявлено 159 новых случаев. Выздоровели 163 пациента. Еще 12 человек скончались от COVID-19.

Как сообщили 17 февраля в оперштабе региона, с начала пандемии общее число заболевших составляет 41 тыс. 949 человек. Выздоровели 37 тыс. 533 пациента. Умерли 2 тыс. 199 инфицированных.

Проходят лечение в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным ковидом 1 тыс. 527 человек и 629 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

В 373 случаях болезнь протекает тяжело. К аппаратам ИВЛ подключены 100 человек.

Новые случаи коронавируса за сутки:

Барнаул – 45,

Бийск – 17,

Рубцовск – 13,

Бийский район – 6,

Заринск — 5,

Яровое — 5,

Поспелихинский район — 5,

Третьяковский район — 5,

Кулундинский район — 5,

Михайловский район – 4,

Краснощековский район – 3,

Кытмановский район – 3,

Ребрихинский район – 3,

Солтонский район – 3,

Алейск – 2,

Камень-на-Оби — 2,

Славгород — 2,

Благовещенский район — 2,

Зональный район — 2,

Ключевской район — 2,

Крутихинский район — 2,

Рубцовский район — 2,

Тогульский район — 2,

Угловский район — 2,

Хабарский район — 2,

Целинный район — 2,

Шипуновский район — 2,

Алейский район — 1,

Егорьевский район — 1,

Ельцовский район — 1,

Змеиногорский район — 1,

Калманский район — 1,

Курьинский район — 1,

Мамонтовский район — 1,

Павловский район — 1,

Родинский район — 1,

Советский район — 1,

Тальменский район — 1,

Усть-Калманский район — 1.

Алтайская правда