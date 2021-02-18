Горняк22: 159 новых заражений ковидом и 12 смертей зарегистрировано в Алтайском крае • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией. За сутки в регионе выявлено 159 новых случаев. Выздоровели 163 пациента. Еще 12 человек скончались от COVID-19.
Как сообщили 17 февраля в оперштабе региона, с начала пандемии общее число заболевших составляет 41 тыс. 949 человек. Выздоровели 37 тыс. 533 пациента. Умерли 2 тыс. 199 инфицированных.
Проходят лечение в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным ковидом 1 тыс. 527 человек и 629 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
В 373 случаях болезнь протекает тяжело. К аппаратам ИВЛ подключены 100 человек.
Новые случаи коронавируса за сутки:
- Барнаул – 45,
- Бийск – 17,
- Рубцовск – 13,
- Бийский район – 6,
- Заринск — 5,
- Яровое — 5,
- Поспелихинский район — 5,
- Третьяковский район — 5,
- Кулундинский район — 5,
- Михайловский район – 4,
- Краснощековский район – 3,
- Кытмановский район – 3,
- Ребрихинский район – 3,
- Солтонский район – 3,
- Алейск – 2,
- Камень-на-Оби — 2,
- Славгород — 2,
- Благовещенский район — 2,
- Зональный район — 2,
- Ключевской район — 2,
- Крутихинский район — 2,
- Рубцовский район — 2,
- Тогульский район — 2,
- Угловский район — 2,
- Хабарский район — 2,
- Целинный район — 2,
- Шипуновский район — 2,
- Алейский район — 1,
- Егорьевский район — 1,
- Ельцовский район — 1,
- Змеиногорский район — 1,
- Калманский район — 1,
- Курьинский район — 1,
- Мамонтовский район — 1,
- Павловский район — 1,
- Родинский район — 1,
- Советский район — 1,
- Тальменский район — 1,
- Усть-Калманский район — 1.