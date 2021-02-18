Горняк22: 159 новых заражений ковидом и 12 смертей зарегистрировано в Алтайском крае • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Коронавирус

Горняк22: 159 новых заражений ковидом и 12 смертей зарегистрировано в Алтайском крае

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

В Алтайском крае продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией. За сутки в регионе выявлено 159 новых случаев. Выздоровели 163 пациента. Еще 12 человек скончались от COVID-19.

Как сообщили 17 февраля в оперштабе региона, с начала пандемии общее число заболевших составляет 41 тыс. 949 человек. Выздоровели 37 тыс. 533 пациента. Умерли 2 тыс. 199 инфицированных.

Проходят лечение в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным ковидом 1 тыс. 527 человек и 629 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

В 373 случаях болезнь протекает тяжело. К аппаратам ИВЛ подключены 100 человек.

Новые случаи коронавируса за сутки:

  • Барнаул – 45,
  • Бийск – 17,
  • Рубцовск – 13,
  • Бийский район – 6,
  • Заринск — 5,
  • Яровое — 5,
  • Поспелихинский район — 5,
  • Третьяковский район — 5,
  • Кулундинский район — 5,
  • Михайловский район – 4,
  • Краснощековский район – 3,
  • Кытмановский район – 3,
  • Ребрихинский район – 3,
  • Солтонский район – 3,
  • Алейск – 2,
  • Камень-на-Оби — 2,
  • Славгород — 2,
  • Благовещенский район — 2,
  • Зональный район — 2,
  • Ключевской район — 2,
  • Крутихинский район — 2,
  • Рубцовский район — 2,
  • Тогульский район — 2,
  • Угловский район — 2,
  • Хабарский район — 2,
  • Целинный район — 2,
  • Шипуновский район — 2,
  • Алейский район — 1,
  • Егорьевский район — 1,
  • Ельцовский район — 1,
  • Змеиногорский район — 1,
  • Калманский район — 1,
  • Курьинский район — 1,
  • Мамонтовский район — 1,
  • Павловский район — 1,
  • Родинский район — 1,
  • Советский район — 1,
  • Тальменский район — 1,
  • Усть-Калманский район — 1.

Алтайская правда

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