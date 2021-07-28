Горняк22: Ураган вывернул заборы и повалил деревья в Курьинском районе

Фото: Инцидент Барнаул

В некоторых районах Алтайского края 27 июля было неспокойно: местами в регионе прошел сильный ветер, который принес немало бед местным жителям

На село Новофирсово Курьинского района 27 июля обрушился мощный ураган, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, что в селе повалены деревья, покорежена обшивка домов, сломаны заборы и т. д.

По словам местных жителей, у некоторых домов унесло крыши. Также серьезно пострадал урожай на огородах.

Синоптики предупреждали, что в отдельных района 27 июля будет порывистый ветер до 16 м/с.

Ранее сообщалось, что ураган сорвал обшивку с дома и повалил деревья в Барнауле.

ТОЛК