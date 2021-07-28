Горняк22: В России детей-инвалидов будут обслуживать без очереди

Инвалидное кресло Фото: pixabay.com

Указ направлен на создание более комфортных условий получения услуг семьям с детьми-инвалидами и не предполагает введения новых обязательств

Владимир Путин подписал указ, по которому детей-инвалидов и их сопровождающих должны будут обслуживать вне очереди в кафе, магазинах и других учреждениях. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Новый указ вносит поправки в документ 1992 года о мерах поддержки инвалидов, в котором сказано, что инвалиды I и II групп старше 18 лет обслуживаются в первую очередь в магазинах, точках общепита, ЖКХ и учреждениях здравоохранения, образования и культуры. Теперь в эту категорию внесли детей-инвалидов и сопровождающих лиц.

По словам члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, после такого указа работа всех служб будет переориентирована, ведь ребенок-инвалид должен пользоваться всеми положенными правами наравне со взрослыми.

Ранее «Толк» сообщал, что грабитель в Бийске обчистил квартиру на глазах у инвалида. Из-за болезни беспомощная женщина могла только наблюдать, как злоумышленник вытаскивает из ее квартиры телевизор и мобильный телефон.

ТОЛК