Горняк22: В России предложили устраивать аукционы на красивые автономера

Водитель Фото: pixabay.com

Подобная инициатива вносилась в Госдуму в 2015 году, но до сих пор не была принята, при этом теневой рынок по продаже государственных номеров существует до сих пор

В Госдуму внесли законопроект о продаже на аукционах автомобильных номеров особых серий. Вырученные деньги будут направлены в дорожные фонды регионов, сообщает РИА Новости.

По словам автора инициативы депутата от ЛДПР Александра Шерина, законопроект позволит получить «особый» номер любым гражданам, которые участвуют в аукционе, а не только тем, которые обладают связями в структурах ГИБДД

«Если для водителя не имеет значения, какой регистрационный знак ему присвоят, он оплачивает только госпошлину. Если человеку важно, какой номер будет на его автомобиле, он сможет участвовать в аукционе и предложить свою цену», – объяснил депутат.

Ранее «Толк» сообщал, что российские автодилеры начали выдавать госномера в салонах. Получить госномер в салоне можно с января 2020 года.

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