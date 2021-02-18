Горняк22: Эпидпорог по ОРВИ в Алтайском крае превышен на 16,3% • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Коронавирус

Горняк22: Эпидпорог по ОРВИ в Алтайском крае превышен на 16,3%

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

В Алтайском крае продолжает расти заболеваемость ОРВИ. По итогам минувшей недели зарегистрировано 19,8 тыс. случаев респираторных инфекций.

Как пояснили в региональном Роспотребнадзора, это на 16,3% выше эпидемического порога. Причем большую часть заболевших составляют дети до 14 лет.

При лабораторных исследованиях регистрируется циркуляция вирусов негриппозной этиологии — аденовирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, риновирусы, парагрипп. Вирусов гриппа не выявлено.

Специалисты рекомендуют при признаках заболевания обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Больные не должны посещать рабочее место или организованный детский коллектив.

Также всем жителям региона необходимо соблюдать традиционные меры профилактики инфекционных заболеваний.

Алтайская правда

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