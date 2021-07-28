Горняк22: Алтайский край вышел на плато третьей волны коронавируса

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

Ожидается, что в ближайшие несколько недель уровень заболеваемости в Алтайском крае «замрет», а потом пойдет на снижение

Алтайский край достиг плато по заболеваемости ковидом. Ожидается, что стабилизация ситуации будет наблюдаться в регионе в течение трех-четырех недель, сообщила в ходе пресс-конференции начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Минздрава региона Жанна Вахлова.

По ее словам, сейчас нагрузка на скорую помощь еще очень высокая, но на следующей фазе ожидается снижение.

«Время приезда скорой помощи в Барнауле в настоящее время увеличилось до 45 минут, по краю чуть меньше – это очень высокая нагрузка. За минувшие сутки было принято более 3 тыс. вызовов скорой помощи по Барнаулу», – пояснила специалист.

Также Вахлова рассказала, что сейчас для скорых закупают экспресс-тесты, которые позволят выявить коронавирус за 15-20 минут. Планируется, что таких исследований будут проводить около 200 в сутки.

Ранее сообщалось, что губернатор Алтайского края потребовал нарастить производство кислорода для больных COVID-19. Сейчас регион обеспечивает лишь десятую часть от необходимой потребности.

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