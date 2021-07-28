Горняк22: Треть ежедневно выявляемых случаев ковида приходится на Барнаул

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

Ежедневно в регионе увеличивается число выявляемых случаев, приближаясь к отметке 300 в день. При этом многие заболевшие переносят инфекцию в тяжелой форме

266 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего на 27 июля в регионе с начала пандемии зарегистрировали 60 993 случая, в том числе оказались заражены 4 135 детей в возрасте до 17 лет, сообщает оперативный штаб региона.

786 тяжелобольных с коронавирусом сейчас в Алтайском крае (неделю назад было 711, месяц назад – 356). При этом 230 человек врачи на сегодняшний день подключили к аппаратам ИВЛ.

За сутки в регионе умерли 23 больных ковидом, 20 – от инфекции. Общее число летальных исходов – 3 870.

72 человека выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией 48 628 человек.

С подтвержденным диагнозом в госпиталях находятся 3 268 человек. Еще 644 – с пневмонией и неподтвержденным ковидом.

Всего в крае развернуто 4 670 коек для ковидных больных. Свободными остаются 758 мест.

6 865 тестов на ковид сделали на Алтае за сутки.

Прививаются от инфекции сейчас 461,7 тыс. жителей региона.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 90,

Бийск и Рубцовск – по 19,

Белакуриха, Заринск, Новоалтайск и Славгород – по 7,

Алейск – 6,

Солонешенский район – 5,

Локтевский, Мамонтовский, Поспелихинский, Тальменский, Третьяковский и Шипуновский районы – по 4,

Змеиногорский, Косихинский, Кытмановский, Первомайский, Родинский, Рубцовский, Усть-Пристанский и Хабарский районы – по 3,

Алейский, Баевский, Благовещенский, Быстроистокский, Завьяловский, Каменский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Тогульский, Усть-Калманский, Целинный, Чарышский и Шелаболихинский районы – по 2,

ЗАТО Сибирский, Алтайский, Бийский, Бурлинский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Красногорский, Ребрихинский, Солтонский, Табунский, Топчихинский и Тюменцевский районы – по 1.

ТОЛК