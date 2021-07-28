Горняк22: Яндекс и Google помогут найти жителям Алтайского края прививочные пункты на картах

В Алтайском крае на картах Яндекс и Google появились пункты вакцинации.

Пункты вакцинации появились на картах обоих поисковиков. Это стало результатом совместного проекта Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и АНО «Диалог Регионы».

На Google Картах и в Яндекс.Картах можно найти данные почти о 6 тысячах мобильных и стационарных пунктах вакцинации от Covid-19, которые работают в России, в том числе в Алтайском крае.

«Данные по всей стране собраны специалистами Центров управления регионами . Совместно с региональными Минздравами были верифицированы все объекты, как государственные, так и коммерческие, оказывающие услуги по вакцинации населения. В каждом регионе информация о мобильных пунктах вакцинации регулярно обновляется», — рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Кроме адресов пунктов на картах можно найти время работы пункта и телефон «горячей линии». А в Google Картах еще есть кнопка «Записаться на вакцинацию». При нажатии на неё пользователь перейдёт на сайт «Госуслуги» для заполнения формы.

«К сожалению, понятие «коронавирусная инфекция» последние два года прочно вошло в нашу жизнь. Но сейчас и страна в целом и наш регион более подготовлены, чем год назад. Это касается и цифровых услуг. Сегодня достаточно спросить у Яндекса «где пройти вакцинацию в Барнауле?» и сервис выдаст все пункты вакцинации с подробными данными об их работе», – отметил руководитель ЦУР Алтайского края Евгений Нечепуренко.

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Алтайская правда