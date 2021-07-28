Горняк22: Алтайский край получил 14 новых машин скорой помощи

В Алтайский край поступили новые автомобили скорой помощи.

В регион поступило 14 машин для работы бригад скорой помощи. Пять из них будут работать на барнаульской станции. Также новые автомобили получили Бийская и Рубцовская станции, больницы Белокурихи, Солонешенского, Усть-Калманского, Шипуновского и Романовского районов.



Все автомобили оснащены необходимым оборудованием и лекарствами для оказания медицинской помощи пациентам.

«В машине, неважно, какие бригады на ней работают, положен определенный перечень медицинской аппаратуры и лекарств, потому что врачи могут попасть к ребенку, пенсионеру или беременной женщине. Поэтому на борту автомобиля имеются четыре разные сумки для оказания медпомощи различным группам больных – общепрофильная, акушерская, реанимационная и педиатрическая, а также кардиограф с функцией дистанционной передачи данных, кислород, несколько видов носилок, термоодеяло, сумка для подогрева растворов, ингалятор, глюкометр, пульсоксиметр. Дефибриллятор и дыхательную аппаратуру можно открепить и взять с собой на вызов – это особенно актуально для оказания экстренной помощи на дому», — отмечает заместитель главного врача станций скорой медицинской помощи Барнаула Евгений Зулинский.

Напомним, правительством региона выделено более 47 млн рублей на обновление автопарка скорой помощи.

Фото: barnaul.org

Алтайская правда